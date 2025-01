Bolsonaro é convidado por Trump para posse nos EUA

Trump convidou Bolsonaro para sua posse nos EUA - Foto: Alan Santos | PR

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a sua cerimônia de posse no próximo dia 20, em Washington. Conforme publicou a colunista Malu Gaspar no jornal O Globo, o convite foi feito por e-mail e enviado pelo diretor-executivo do comitê de posse, Richard Walters.

“Em nome do presidente-eleito Trump, gostaria de convidar o presidente Bolsonaro para a cerimônia de posse do presidente-eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance”, diz o convite enviado por meio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Bolsonaro está com o passaporte apreendido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, portanto não pode viajar ao exterior. A determinação foi dada a pedido da Polícia Federal, no bojo da operação Tempus Veritatis, que fez parte do inquérito sobre a trama golpista.

Ao longo de 2024, seus advogados já apresentaram recursos ao STF para obter o documento de volta, mas as tentativas foram frustradas pelo STF. O convite de Trump deve levar a um novo pedido a Moraes, que dificilmente será aceito. Na primeira tentativa de Bolsonaro, o pedido foi negado por unanimidade pela Primeira Turma do STF, colegiado que reúne os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux.