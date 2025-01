Alinhamento de Meta com Trump já era esperado pelo governo Lula

Zuckerberg anunciou mudanças nas diretrizes das redes sociais da Meta - Foto: Divulgação

Integrantes do governo Lula já esperavam o alinhamento da Meta, empresa que controla as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp, com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Leia mais

>> Meta passa a permitir que usuários classifiquem gays e trans como 'doentes mentais'

>> Trump diz que mudanças na Meta foram motivadas por ameaça a CEO

>> Meta anuncia fim do programa de checagem de informações nos EUA

Na terça-feira, 7, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que encerrará seu programa de checagem de fatos para adotar as “notas de comunidade”, o que foi considerado “preocupante” pelo governo.

Ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, técnicos do Planalto afirmam que, desde o meio do ano passado, membros da empresa no Brasil sinalizavam que poderia ocorrer mudança de postura da matriz da Meta devido à eleição do republicano.

Para integrantes do Planalto, não era esperada uma adesão “tão explícita” de Zuckerberg à agenda de Trump. Por exemplo, citam como retrocessos o fim da moderação sobre discursos relacionados a gênero ou imigração.

Outro ponto citado é a volta dos conteúdos políticos. A atual política da Meta era priorizar conteúdos pessoais para evitar a polarização em suas redes, mas agora deve retornar à ampla divulgação de conteúdo político.

Gays e trans como 'doentes mentais'

Com a flexibilização das normas, está permitido publicações que associam gays e trans a doenças mentais, além de defender limitações de gênero em empregos específicos.

Na nova versão das diretrizes, a empresa afirma que irá permitir “acusações de anormalidade mental relacionadas a gênero ou orientação sexual, especialmente quando discutidas no contexto de debates religiosos ou políticos, como questões de 'transgenderismo' e homossexualidade". "Esses debates são considerados amplamente culturais e políticos”, acrescenta a companhia. Na prática, a empresa irá permitir que pessoas transsexuais, gays ou bi sejam associadas à transtornos mentais.

A Meta também passou a permitir publicações que associem limitações de gênero para determinadas funções. O texto diz que a empresa irá permitir “conteúdo que defenda limitações de gênero em empregos militares, policiais e de ensino”.