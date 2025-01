Trump sugere anexar território do Canadá aos Estados Unidos

Trump sugere anexar território do Canadá - Foto: Mandel Ngan | AFP

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 7, a anexação do Canadá ao país, e a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América.

Ao sugerir a união com o Canadá, Trump, que assume o cargo nas próximas semanas, afirmou que o país vizinho, que acaba de passar pela renúncia do primeiro-ministro, Justin Trudeau, teria maior estabilidade econômica com uma possível fusão.

“Você se livra da linha traçada artificialmente e observa como ela fica [...] Também seria uma segurança financeira muito melhor”, disparou o futuro presidente, que continuou.

“Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para ‘Golfo da América’. A gente faz todo o trabalho lá. Que nome lindo. E é apropriado", afirmou Donald Trump.

Trump ainda fez ataques ao México e à chegada de imigrantes aos Estados Unidos, e prometeu reagir com medidas enérgicas. “O México tem que parar de permitir que milhões de pessoas entrem em nosso país. Eles podem pará-los. E vamos colocar tarifas muito sérias no México e no Canadá, porque o Canadá, eles vêm pelo Canadá também, e as drogas que estão chegando estão em números recordes, números recordes. Então, vamos compensar isso colocando tarifas no México e no Canadá, tarifas substanciais”, disse Trump.