Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau renuncia ao cargo

O primeiro-ministro Justin Trudeau - Foto: AFP

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira, 6, que deixará a liderança do Partido Liberal e o cargo de chefe de governo assim que um novo líder for escolhido. Em um pronunciamento em Ottawa, Trudeau afirmou que continuará como primeiro-ministro até a sucessão ser definida.

“Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois que o partido selecionar seu novo líder”, declarou o premiê.

Durante sua fala, Trudeau destacou um arrependimento em seu período no cargo: não ter conseguido reformar o sistema eleitoral canadense.

“Se eu tenho um arrependimento, particularmente conforme nos aproximamos desta eleição, eu gostaria que tivéssemos sido capazes de mudar a maneira como elegemos nossos governos neste país, para que as pessoas pudessem simplesmente escolher uma segunda opção ou uma terceira opção na mesma cédula”, afirmou.

Popularidade em queda

A decisão de Trudeau ocorre em um momento de baixa popularidade do Partido Liberal, que enfrenta críticas devido à inflação alta e à crise de moradia no país. Pesquisas indicam que os liberais enfrentariam uma derrota significativa para os conservadores nas próximas eleições, previstas para outubro deste ano, independentemente de quem liderar a legenda.

Parlamento será suspenso

No mesmo pronunciamento, Trudeau anunciou a suspensão do Parlamento canadense até 24 de março. Ele justificou a decisão argumentando que o Legislativo está travado após o que chamou de "sessão mais longa de um Parlamento minoritário na história do Canadá".

“O Parlamento está paralisado há meses”, afirmou o primeiro-ministro.

O Parlamento deveria retomar as atividades em 27 de janeiro, mas Trudeau explicou que a suspensão atrasará eventuais votos de desconfiança contra o governo. Se os trabalhos só retornarem em março, os partidos de oposição poderão apresentar votos de desconfiança apenas a partir de maio.