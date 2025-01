Deputado baiano participará da posse de Donald Trump nos EUA

Bolsonarista, Leandro de Jesus é um dos representantes do PL na Alba - Foto: Divulgação

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) foi convidado para representar a Bahia e a Assembleia Legislativa (Alba) na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorrerá no próximo dia 20 de janeiro. O evento, que será realizado no Capitólio, em Washington, D.C., contará com a presença de diversas lideranças globais, incluindo Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leandro de Jesus declarou sentir-se honrado com o convite para compor a comitiva brasileira no evento. “Levaremos aos EUA a mensagem de todos os baianos que defendem os valores da liberdade e dos princípios que acreditamos ser fundamentais para o futuro do estado e do país”, afirmou o parlamentar.

Além de participar da cerimônia de posse, o deputado também foi convidado pela "Yes Brazil - USA", uma comunidade de brasileiros residentes nos Estados Unidos, para uma missa no dia 18 de janeiro, na Igreja Matriz Assembleia de Deus, em Washington. O grupo é conhecido por suas articulações junto a movimentos conservadores tanto nos EUA quanto na Europa.

No convite oficial enviado ao deputado, a Yes Brazil destacou a importância de sua presença nos eventos e reconheceu seu trabalho em prol do estado da Bahia e do Brasil. "Sua participação é fundamental para enriquecer nossas ações e fortalecer os laços entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos e os representantes do Brasil", afirmou a organização.