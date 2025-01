Previsão do tempo indica alerta de chuvas intensas nos próximos dias

A Codesal orienta a população a continuar atenta às condições climáticas - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta de chuvas intensas em Salvador nos próximos dias. Ainda nesta sexta-feira, 10, as chances de chuvas fracas a moderadas são de 70%, acompanhadas por raios, segundo o órgão.

No sábado, 11, e no domingo, 12, a capital baiana deve registrar tempo nublado, com chances de até 90% de chuvas moderadas, por vezes fortes, também acompanhadas por raios.

A Codesal orienta a população a continuar atenta às condições climáticas e reforça que, em casos de emergência, acionar o número 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link da Codesal.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.