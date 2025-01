Alexandre Peixe e É O Tchan fazem show no dia da Lavagem do Bonfim

Alexandre Peixe comanda festa na Lavagem do Bonfim - Foto: Divulgação

Alexandre Peixe vai comandar uma festa no dia da Lavagem do Bonfim. A 1ª edição do “Axézin Bonfim” acontece no próximo dia 16 de janeiro, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

O evento, que contará com mais de três horas de show, e um repertório com clássicos do Carnaval de Salvador. A apresentação terá vista para o pôr do sol da Baía de Todos os Santos.

Além do show do anfitrião, o público também aproveitará o É o Tchan, com um setlist recheado de sucessos que marcam seus 30 anos de história. Ingressos estão à venda na Ticket Maker.