Axé 40: Carlinhos Brown comanda mais um show no Candyall Guetho Square

Show acontece no Candyall Guetho Square - Foto: Divulgação

O primeiro ‘Axé 40 Brown’ de 2025, uma homenagem aos 40 anos do Axé comandado por Carlinhos Brown, acontece no próximo domingo, 12, a partir das 17h, no Candyall Guetto Square, espaço localizado no bairro do Candeal, em Salvador.

O artista promete, mais uma vez, revisitar grandes clássicos do Axé, em uma performance cheia de emoção. Convidados especiais também irão se apresentar, para animar ainda mais o evento.

Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresse e na loja da Agência Diva, localizada no Shopping da Bahia, piso L2, sem taxa.