Em Ensaio do Olodum, Babado Novo anima multidão no Pelourinho

Show da Banda Olodum com Babado Novo - Foto: Divulgação

Na última terça-feira, 7, o Olodum realizou mais uma edição da tradicional “Terça da Benção”, onde o grupo apresenta novos trabalhos e convida artistas para abrirem o verão baiano.

Presente na celebração, o Babado Novo, liderado pela cantora Mari Antunes, animou o público presente no Pelourinho com alguns dos maiores sucessos da trajetória da banda, como ‘Safado Cachorro’, ‘Liririxa’ e claro, a nova música de trabalho e aposta para o verão, ‘Sururu’.

“Foi uma delícia poder sentir a energia do Olodum, que tem uma percussão tão marcante e que faz parte da história da música. Em um ano onde comemoramos 40 anos do Axé Music, poder dividir o palco com o Olodum é uma honra”, disse Mari Antunes.