Ex-Olodum faz noite de axé das antigas no Rio Vermelho

Diggo de Deus traz na bagagem mais de 20 anos de carreira e uma trajetória marcante no cenário musical - Foto: Divulgação

O cantor Diggo de Deus vai fazer uma noite de axé das antigas nesta sexta-feira, 10, às 19h, no ArtMalte Cervejaria Artesanal, que fica localizado no bairro Rio Vermelho, em Salvador.

Nascido em Salvador e formado pela Escola Olodum, Diggo traz na bagagem mais de 20 anos de carreira e uma trajetória marcante no cenário musical. Ele foi vocalista do Bloco Afro Olodum por oito anos, cantando em carnavais de Salvador, e teve passagens pela banda Vixe Mainha, sucedendo a cantora Gilmelândia.

Além de sua atuação em palcos nacionais, Diggo já realizou turnês internacionais, incluindo apresentações na Áustria, República Tcheca, Suécia, Inglaterra, Hungria, Itália e França, destacando-se no Brazilian Day de Estocolmo e em eventos como o Festival do Caribe, em Cuba, onde representou a Bahia.

Em sua trajetória autoral, lançou o clipe ‘Aventura de Verão’, gravado no Farol da Barra, e um EP com músicas próprias e uma releitura de um clássico do Olodum.