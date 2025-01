Salvador e RMS recebem as primeiras edições do ‘Bloquinho do Jau’

Evento já entrou no calendário de festas de pré-Carnaval - Foto: Divulgação

Nas próximas duas semanas, Lauro de Freitas e Salvador irão receber as primeiras edições de 2025 do Bloquinho do Jau. O evento — que já entrou no calendário de festas de pré-Carnaval e é uma das mais aguardadas pelos soteropolitanos e turistas — já tem as primeiras datas marcadas.

“O Bloquinho do Jau é muito especial para mim. Um momento onde eu posso tocar as músicas da minha carreira e sucessos de amigos da música. Tudo no clima do verão, para esquentar o público para o carnaval”, contou Jau.

No póximo domingo, 12, o Bloquinho do Jau vai fazer a sua primeira parada no Villas Music, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A festa começa a partir das 14h e promete seguir até o início da noite. Os ingressos estão sendo vendidos no site TicketMaker.

Já no dia 19 de janeiro, o Bloquinho do Jau chega a Salvador, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Pelo palco da festa, passarão grandes atrações musicais. Além do show do anfitrião Jau, tem ainda as apresentações completas das bandas Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta, a partir das 14h. Os ingressos também já estão à venda TicketMaker