Seguro-desemprego tem valor reajustado; confira mudança

O piso também será ajustado - Foto: Edson Lopes Jr

A partir deste sábado, 11, o seguro-desemprego dos trabalhadores demitidos sem justa causa será ajustado, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, que registrou um aumento de 4,77%. Com a correção, o valor máximo do benefício passará de R$ 2.313,74 para R$ 2.424,11, um acréscimo de R$ 110,37. O piso também será ajustado, subindo de R$ 1.412 para R$ 1.518, de acordo com a variação do salário mínimo.

O novo valor se aplica tanto para os trabalhadores que já recebem o seguro-desemprego quanto para aqueles que irão dar entrada no pedido. O benefício é calculado com base na média das três últimas remunerações do trabalhador antes da demissão. A tabela de cálculo das parcelas, com a correção, será definida da seguinte forma:

Até R$ 2.138,76: 80% do salário médio ou salário mínimo, prevalecendo o maior valor

De R$ 2.138,77 a R$ 3.564,96: 50% sobre o que ultrapassar R$ 2.138,76 mais valor fixo de R$ 1.711,01

Acima de R$ 3.564,96: Parcela invariável de R$ 2.424,11

Requisitos para ter direito ao seguro-desemprego

O seguro-desemprego é um benefício pago ao trabalhador com carteira assinada dispensado sem justa causa, variando entre três a cinco parcelas, dependendo do tempo trabalhado no último emprego e do número de solicitações do benefício. O trabalhador pode fazer o pedido por meio do Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa atender aos seguintes requisitos: