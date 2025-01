Câmara de Queimadas já gastou quase R$ 500 mil em contratações

Marcos Araújo dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Queimadas - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

A Câmara Municipal de Queimadas, região sisaleira da Bahia, já gastou desde o último dia 1º, o valor total de R$ 500 mil com contratações.

O alto valor dos contratos foram realizados em apenas 11 dias, desde que o presidente Antônio Marcos Araújo dos Santos, conhecido como Gordo de Pininho (PSDB), assumiu o cargo.

O fato curioso é que a Câmara Municipal local está em recesso. O município possui, em média, 30 mil habitantes.

Dentre as contratações, duas foram com as empresas, "LPM Contabil Gestão Empresarial e Pública", a qual vai embolsar o valor de R$ 240 mil reais. Outro contrato é com a "G.F dos Santos", cujo valor do contrato é de R$ 99 mil reais.