Carro submerso, poste caído e mais: chuva causa transtornos em cidades da Bahia

As chuvas têm atingido diversos municípios baianos neste final de semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta laranja com previsão de grandes volumes de precipitação em toda a Bahia. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h deste sábado, 11, houve registro de ocorrências em 37 cidades baianas, sendo a maioria com alagamentos. Em Jaguaquara, as chuvas deixaram pessoas desalojadas e desabrigadas, com um ferido.

O Portal A TARDE recebeu vídeos de diversas cidades onde a água tomou as ruas, deixou carros submersos, derrubou estruturas e causou transtornos para a população. Na cidade de Amélia Rodrigues, a cerca de 90 km de Salvador, uma das ruas está completamente alagada e um carro só não ficou debaixo d'água porque estava estacionado em cima da calçada.

Em Conceição do Jacuípe o morador reclama da falta de obras de macrodrenagem que acarretou no alagamento de uma das principais vias da cidade.

Na Princesa do Sertão, Feira de Santana, a água já causa transtornos para os moradores que não conseguem transitar por uma rua do bairro do Tomba.

Na cidade de Alagoinhas, a cerca de 120 km de Salvador, um poste localizado em frente ao batalhão da Polícia Militar está ameaçado de cair.

Em Dias D'Ávila um morador mostrou um carro completamente submerso em meio à enorme quantidade de chuva em uma das ruas da cidade.

Uma estrutura cedeu por conta das fortes chuvas e ventos

