Estudantes enfrentam fortes chuvas para realizar vestibular da UNEB

De acordo com a Secretaria de Educação do estado (SEC), mais de 28 mil candidatos estão na disputa - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O vestibular para ingressar na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) está sendo aplicado em 74 escolas de Salvador e da Região Metropolitana, na manhã deste domingo, 12. De acordo com a Secretaria de Educação do estado (SEC), mais de 28 mil candidatos estão na disputa. O Grupo A Tarde bateu um papo com alguns destes estudantes.

Diretamente do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (CEEINFOR), no bairro do Cabula, em Salvador, Ian Damasceno, de 20 anos, revelou que enfrentou dificuldade para chegar ao local da prova devido à forte chuva que atinge a capital baiana.

"Foi complicado. Como eu não moro distante daqui, peguei um engarrafamento de 20 a 30 minutos, mas com o tempo normal seriam 10. Com a chuva deu uma complicada, mas a gente conseguiu chegar a tempo", detalhou o jovem.

Eu quero fazer Ciências Contábeis porque faz parte da minha família, pessoas da minha família cursam e é importante pra mim estar aqui hoje, tentando ingressar, para dar continuidade nesta história

Confiante, a candidata Carolina Adorno, de 18 anos, espera que a prova esteja tranquila. "Minha expectativa é que seja uma prova tranquila, até porque é uma prova mais conteudista, uma prova mais simples de realizar. Não que seja fácil, mas eu acredito que ela seja mais simples mesmo, como eu falei. Eu estudei todos os conteúdos, acredito que vai ser bem prático fazer ela e a redação também", indicou a estudante, que deseja cursar direito.

A futura estudante de fonoaudiologia, Arielly Faleta, de 19 anos, ressaltou a importância de democratizar a educação e apontou a UNEB como uma grande responsável por isso.

"Acho que é importante saber que vários jovens têm a oportunidade de entrar na universidade pública, principalmente como a UNEB, que tem vários campus, em várias cidades onde jovens não têm a oportunidade de entrar na capital. Contudo, campus como Alagoinhas e Itabuna, acho que é importante essa integração em geral", declarou a candidata.

As avaliações para o ingresso de estudantes em cursos da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), nas modalidades de ensino a distância e presencial, acontecem neste domingo, 12, e na segunda-feira, 13. A abertura dos portões aconteceram às 7h20 e fecharam às 7h50. O horário previsto para o início das avaliações é 8h.