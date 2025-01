Três esquiadores morrem em avalanche e alpinista está desaparecido

Dois outros esquiadores foram resgatados e transportados de helicóptero para o hospital - Foto: Gabriel Monnet/AFP

Três esquiadores morreram em uma avalanche que atingiu a região de Piemonte no domingo, 12, na área leste de Punta Valgrande, situada na fronteira entre a Itália e a Suíça. As autoridades confirmaram que as vítimas faleceram em decorrência de traumas graves causados pela forte descida da neve.

Dois outros esquiadores foram resgatados e transportados de helicóptero para o hospital, onde receberam cuidados médicos.

Enquanto isso, em Adamello, as operações de busca por um alpinista desaparecido foram temporariamente suspensas devido à deterioração das condições climáticas. As equipes de resgate estavam operando em circunstâncias desafiadoras, mas não houve novos avanços antes da interrupção das atividades.