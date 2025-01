PF apreende grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai

Ações aconteceram durante o final de semana de 10 e 11 de janeiro - Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRon/PMPR), apreendeu grandes quantidades de cigarros contrabandeados do Paraguai nas cidades de Guaíra e Iporã, no Paraná, durante o final de semana de 10 e 11 de janeiro.

Na sexta-feira , 10, durante patrulhamento na BR-272, a equipe avistou um veículo em alta velocidade. Ao tentar abordar o motorista, o veículo fugiu e entrou no perímetro urbano de Guaíra. Após buscas, o carro foi encontrado abandonado, carregado com 25 caixas de cigarros contrabandeados. O automóvel e os cigarros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências cabíveis.

Já no sábado, 11, em ação realizada em estradas rurais, a Polícia Federal e o BPFRon localizaram um veículo carregado com 15 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. A guarnição identificou movimentação suspeita em um porto clandestino e abordou o veículo. Um homem foi preso em flagrante e o material, juntamente com o carro, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.

Ainda no sábado, em Iporã/PR, a Polícia Federal apreendeu 25 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante patrulhamento nas estradas rurais, a guarnição avistou um veículo em alta velocidade, que tentou fugir da abordagem. Após acompanhamento tático, o carro foi encontrado abandonado próximo a uma área de mata. No interior do veículo, foram localizados os cigarros. O veículo e os materiais ilícitos foram apreendidos e enviados à Delegacia de Polícia Federal.

Em mais uma ação no sábado, 11, a Polícia Federal, em conjunto com o BPFRon, apreendeu cerca de 200 pacotes de cigarros contrabandeados em Guaíra. O veículo que transportava os cigarros foi interceptado e os materiais ilícitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências necessárias.