MG: temporal deixa mortos, desaparecidos e causa Estado de Calamidade

As autoridades seguem mobilizadas para o resgate de desaparecidos - Foto: Samuel Carlos/Inter TV dos Vales

O forte temporal que atingiu Ipatinga, no Leste de Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 12, resultou em sete mortes confirmadas e quatro pessoas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas fatais foi registrada em Santana do Paraíso, município vizinho.

Em uma das ocorrências, cinco pessoas ficaram soterradas. Os bombeiros localizaram dois corpos, enquanto três pessoas permanecem desaparecidas. Em outro local, foi encontrado o corpo de uma terceira vítima. Além disso, os bombeiros atenderam chamados para vistorias em áreas afetadas por quedas de barreiras e instabilidade no solo.

De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, o temporal acumulou 80 milímetros de chuva em apenas uma hora, causando o transbordamento de córregos, alagamentos e deslizamentos em vários pontos da cidade. O município decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias.

Leia também:



>> Trecho de rodovia cede e três pessoas morrem em Sergipe

>> Notas do Enem 2024 serão divulgadas nesta segunda-feira, anuncia Inep

>> Em 48 horas chove mais do que o esperado para todo o mês de janeiro em Salvador

Para auxiliar as famílias atingidas, o estádio Ipatingão foi preparado para receber desabrigados. No entanto, ainda não há um levantamento oficial sobre o número de pessoas que precisaram deixar suas casas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou em vídeo publicado nas redes sociais que visitará Ipatinga para acompanhar os trabalhos de atendimento às vítimas.

"Conversei com o prefeito Gustavo Nunes e coloquei o estado totalmente à disposição. No máximo até amanhã cedo, estarei lá. E fica aqui o meu pedido: nesse período de chuva, procure locais seguros e conte com o apoio da Defesa Civil", afirmou o governador.

As autoridades seguem mobilizadas para o resgate de desaparecidos e o atendimento à população afetada