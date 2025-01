Acidente com dois ônibus deixa nove feridos na Av. Oscar Pontes

Acidente teria ocorrido devido a um desnível em um buraco presente na pista - Foto: Reprodução/Tv Bahia

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou nove pessoas feridas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 13, na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, próximo a Feira de São Joaquim, em Salvador. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu devido a um desnível em um buraco presente na pista.

Segundo informações apuradas pela TV Bahia, o ônibus estava lotado no momento do incidente e segundo rodoviários, uma lombada deixada por uma obra da Embasa teria provocado o acidente.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está no local realizando o atendimento das vítimas que ficaram feridas. A reportagem de A Tarde entrou em contato com a Transalvador e aguarda mais informações sobre o trânsito no local.