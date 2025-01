Daniela Mercury lança ‘Axé Salvador’ para celebrar 40 anos do gênero

A faixa foi lançada nesta sexta-feira e é o resultado de um projeto inovador do YouTube - Foto: Divulgação

Daniela Mercury dá início às comemorações dos 40 anos do Axé Music com o lançamento de ‘Axé Salvador’, música que traz a melodia de samba-reggae e letras que celebram os blocos afro-baianos e a cultura dos orixás.

A faixa foi lançada nesta sexta-feira e é o resultado de um projeto inovador do YouTube, chamado Camp Well Versed, que reuniu compositores e artistas para criar novas canções.

A canção nasceu de uma sala de composição aberta por Daniela no estúdio, a convite da plataforma. O encontro contou com 35 músicos, entre eles Pierre Onassis, Aila Menezes, Gabriel Mercury, Juliano Valle, Edu Casanova, Topera, Filipe Escandurras, e Malu Mercury. A música foi gravada ao vivo no evento 'Pôr do Som 25 anos', realizado no dia 1º de janeiro no Farol da Barra, em Salvador.

‘Axé Salvador’ já está disponível nas principais plataformas de áudio e promete ser mais um marco na carreira de Daniela Mercury.