'Gaymar': Salvador recebe 1ª Parada Náutica LGBTQIAPN+ do Brasil

Salvador será palco de um evento inédito no Brasil: a primeira parada náutica LGBTQIAPN+ do país, o 'Gaymar'. A iniciativa que celebra a diversidade em alto-mar vai acontecer no dia 9 de fevereiro, com saída a partir da Orla da Ribeira, com pausa no pôr-do-sol de Humaitá.

As vendas de ingressos para as embarcações serão abertas em breve. A concentração da parada é aberta ao público geral, com DJs em frente ao casarão N.º 301, na Av. Beira Mar.

A proposta une a tradição pesqueira do bairro à luta por diversidade e inclusão, gerando renda para a região da Península de Itapagipe e promovendo um momento histórico para a comunidade LGBTQIAPN+.

“Queremos mostrar que Salvador não apenas abraça a diversidade, mas também inova ao criar espaços seguros e festivos para celebrar o orgulho LGBTQIAPN+ em todas as formas. E nada mais simbólico do que ocupar a Baía de Todos os Santos, um dos maiores cartões-postais da cidade, com um evento que navega nas águas do respeito, da liberdade e do amor", diz Rizzia Fróes, presidente do Instituto Por Elas.

SERVIÇO

GAYMAR: Primeira parada náutica LGBTQIAPN+ do Brasil

Quando: 9 de fevereiro de 2025

Onde: Salvador, saída da Orla da Ribeira

Concentração: Casarão N.º 301, Av. Beira Mar

Vendas em breve