Terra Samba lança clipe gravado na Gamboa para embalar o verão

O Terra Samba dá o pontapé inicial para o verão com o lançamento do clipe de ‘Tchaco’, seu novo single. A estreia aconteceu nesta quinta-feira, 9 de janeiro, às 13h, no YouTube e destaca as belezas naturais da Praia da Gamboa, na Baía de Todos os Santos, como pano de fundo para a música que promete embalar o Carnaval.

Dirigido por Arleandes Torres, o videoclipe contou com uma equipe criativa de Lemuel Castro na direção de fotografia, Açucena Silva no roteiro e Rafael Oliveira na produção executiva. A música, assinada por Edmilson Nobre (Ed Nobre) e Rodrigo Martins (Diggo), já vem se consolidando como um dos sucessos do grupo.

Com direção musical de Jomar Freitas, ‘Tchaco’ reforça o estilo vibrante do Terra Samba e mira no público que busca uma trilha sonora animada para os dias de festa e calor.

