Xanddy Harmonia lança ‘Bateu a Ideia’ e mira hit do Carnaval 2025

Xanddy Harmonia lançou o single ‘Bateu a Ideia’, em parceria com Tomate - Foto: Divulgação

O cantor Xanddy Harmonia lançou nesta semana o single ‘Bateu a Ideia’, em parceria com Tomate. A canção, que aposta em uma batida dançante e uma mensagem leve, já desponta como forte candidata a hit do verão e do Carnaval 2025.

Composta por Tomate e Hullax, a música traz uma reflexão sobre o ritmo acelerado do cotidiano e a importância de viver de forma mais natural. “A música é conscientizadora, eu acho isso fantástico, é pra cima, eu só quero viver sem ter que controlar, eu só quero fazer o que meu Deus mandar. Ela é uma música muito linda, tem uma letra e uma mensagem muito importante.”, comentou Xanddy.

A parceria entre Xanddy e Tomate era aguardada há tempos pelos fãs e pelos próprios artistas. A música, apresentada pela primeira vez em uma micareta em novembro de 2024, foi um marco para o início da colaboração. “A canção chegou no momento certo, sendo a música certa, que a gente gostaria de fazer uma parceria. Estamos muito felizes, eu e Tomate.”, afirmou Xanddy.

No último dia 6 de janeiro, durante a estreia da temporada da 'Melhor Segunda', evento realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, Xanddy gravou a música ao vivo com a participação de Tomate. A apresentação empolgou o público, consolidando o potencial da faixa para embalar o Carnaval baiano deste ano.

‘Bateu a Ideia’ já está disponível em todas as plataformas digitais.