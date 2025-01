Cordeiros receberão novo valor de diária no Carnaval de Salvador

Nova diária pode atrair mais trabalhadores para a função no Carnaval de Salvador 2025 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Após firmar um acordo coletivo, a Associação dos Trabalhadores Cordeiros da Bahia (Sindicorda) anunciou que a diária dos cordeiros será de R$ 100 para o Carnaval de Salvador de 2025, representando um aumento de 25% em relação ao antigo valor, de R$ 80.

Segundo o presidente da Sindicorda, Matias Santos, uma reunião foi realizada com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para pedir melhores condições. Segundo ele, nova diária pode atrair mais trabalhadores para a função, após uma queda no número de cordeiros nos últimos anos devido à baixa remuneração. Além disso, afirmou que o objetivo do acordo é que os reajustes sempre sejam acima da inflação.

Além do acordo sobre a diária, a Sindicorda participou de uma reunião no Ministério Público do Trabalho para reforçar o cumprimento de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que garante direitos como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), alimentação e seguro de vida. Outra reunião, marcada para o dia 28 de janeiro, reunirá blocos carnavalescos e entidades para alinhar a aplicação dessas medidas.