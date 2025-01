Defesa de músico comemora condenação de Claudia Leitte na Justiça

Claudia Leitte foi condenada em ação trabalhista de ex-funcionário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A defesa de Danilo Souza, conhecido como Danilo Black, ex-backing vocal da banda de Claudia Leitte, se manifestou a respeito da vitória no processo judicial aberto em ação trabalhista. A cantora, ao lado do marido e cinco empresas ligadas ao casal, foi condenada em primeira instância.

O advogado Emilio Fraga, responsável pela defesa de Danilo, comemorou a decisão da Justiça, que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Ao Portal A TARDE, ele ressaltou que a empresa da artista tratava o ex-backing vocal como pessoa jurídica, "como se o Danilo tivesse uma empresa, mas todos os vínculos empregatícios foram reconhecidos, porque existem as características que a lei determina".

Leia Também:

>>> Caso Claudia Leitte: MP anuncia decisão na polêmica alteração em letra

>> Web aponta indireta de Daniela a Claudia: "Os bolhas têm medo de macumba?"

"O processo está tramitando ainda na segunda instância. A gente está lutando para manter a decisão, que foi proferida em primeira, e daí consequentemente sendo mantida, consequentemente eles vão também tentar brigar no Tribunal do Superior de Trabalho. Mas já saímos na frente", explicou.

O advogado garantiu que Danilo Black ficou "satisfeito com a condenação": "A nível de valores, a gente não tem valores ainda, não tem liquidação, que só ocorre quando o trânsito está julgado".

>>> Caso Claudia Leitte: MP-BA convoca audiência pública para este mês

A Justiça reconheceu o vínculo empregatício e determinou o pagamento de verbas rescisórias. Além disso, foi concedida a indenização por danos morais, fixada em R$ 5 mil.

Situação agravada para Claudia Leitte em função da Covid-19

O músico, que fez parte da banda entre 2018 e 2022, alegou que nunca teve a carteira assinada, recebendo inicialmente R$ 700, valor que chegou a R$ 1.400 ao final do contrato.

>>> Evangélico, cantor do Olodum critica Claudia Leitte: "É preciso respeito"

A situação se agravou com um episódio ocorrido durante um show no Rio Grande do Norte, em 2021, quando Danilo contraiu Covid-19. Segundo ele, foi exposto ao vírus por membros da equipe já contaminados e dispensado enquanto estava afastado pela doença.

Para o advogado Emilio Fraga, a questão mais grave no processo é a contaminação na pandemia. "Nós conseguimos provar de que o Danilo passou por uma situação onde ele pegou o Covid justamente no ambiente de trabalho. Ela tinha conhecimento da equipe da contaminação, mas não podia parar o show. A equipe viajou justamente no ônibus com o Danilo e alguns colegas, onde não só eles e os demais foram contaminados por Covid-19, por esse discurso", afirmou.

A defesa do músico sinalizou à reportagem que o escritório judicial que cuida de Claudia Leitte entrou com recurso e um embargo de declaração, "alegando alguma obscuridade com relação à questão da decisão, mas a juíza não acatou".

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria de Claudia Leitte não se posicionou até o fechamento desta matéria.