Claudia Leitte sofre derrota judicial e é condenada a pagar multa

Claudia Leitte, ao lado do marido e cinco empresas ligadas ao casal, foi condenada em uma ação trabalhista movida por Danilo Souza, conhecido como Danilo Black, ex-backing vocal da banda da cantora. O processo, concluído em setembro do ano passado, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



Danilo Black, que trabalhou com Claudia entre 2018 e 2022, alegou que nunca teve a carteira assinada, recebendo inicialmente R$ 700, valor que chegou a R$ 1.400 ao final do contrato. Ele afirmou ter sido dispensado sem justa causa e sem o pagamento das verbas rescisórias devidas.

A situação se agravou com um episódio ocorrido durante um show no Rio Grande do Norte, em 2021, quando Danilo contraiu Covid-19. Segundo ele, foi exposto ao vírus por membros da equipe já contaminados e dispensado enquanto estava afastado pela doença.

Entre os pedidos apresentados por Danilo à Justiça estavam:

• Aviso prévio



• 13º salário

• Férias proporcionais

• FGTS

• Seguro-desemprego

• Multas trabalhistas

• Indenização por danos morais com valor total da causa foi estimado em R$ 229 mil

A Justiça reconheceu o vínculo empregatício e determinou o pagamento de verbas rescisórias. Além disso, foi concedida a indenização por danos morais, fixada em R$ 5 mil, devido às circunstâncias envolvendo a contaminação por Covid-19.

Caso não cumpram a decisão, Claudia Leitte, seu marido Márcio Pedreira e os pais da cantora poderão ser responsabilizados subsidiariamente.