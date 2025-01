Caetano Veloso quer férias "radicais" e faz promessa após turnê

Caetano Veloso quer descanso em 2025 - Foto: Divulgação

Caetano Veloso anunciou que deseja aproveitar ao máximo de 2025 para tirar férias "de verdade". Em um vídeo no Instagram, neste sábado, 11, o famoso declarou que não quer dar "canja", nem tirar fotos no Porto da Barra, em Salvador.

"Eu quero ficar bem ‘descansandinho’ nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado?", afirmou, na publicação.

Ele fez referência ao fato de que, em 2023, ele já havia anunciado que iria tirar férias "radicais" em 2024.

Na ocasião, Caetano Veloso até pediu que ninguém o convidasse para "atividades públicas, participações para dar entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade".

No entanto, ele pausou as férias para cantar no Festival de Verão e tamém acabou sendo visto no Porto da Barra.