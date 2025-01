Universo Spanta reúne grandes nomes do samba, funk, trap e axé

Grandes nomes dos gêneros musicais brasileiros devem agitar o Festival Universo Spanta 2025 neste final de semana - Foto: Divulgação

Grandes nomes dos gêneros musicais brasileiros devem agitar o Festival Universo Spanta 2025 neste final de semana, no Rio de Janeiro. Considerada uma das principais festas do verão carioca na Marina da Glória, o festival começou no dia 10 de janeiro e deve reunir neste final de semana nomes com Gloria Groove, Jorge e Mateus, Zé Ramalho, Felipe Ret, Jorge Aragão, Simone Mendes e entre outros.

Leia mais:

>> ‘Festival do Parque’ oferece uma infinidade de shows gratuitos

>> Agenda cultural: Léo Santana, Timbalada, Durval Lelys e muito mais

Neste ano, o espaço do Universo Spanta está em dois palcos: o Lapa, que estará localizado no pavilhão coberto, e o Guanabara, à beira da Baía, que contará com cobertura que garantirá conforto ao público. Uma grande praça de alimentação, com bares e restaurantes tipicamente cariocas, estará localizada entre os dois palcos.

Os ingressos serão divididos em Pista e Espaço Cidade Maravilhosa, área exclusiva perto do Palco Guanabara, com entrada, bares e banheiros próprios. E é possível adquirir um Passaporte com três ingressos com desconto para curtir todo o fim de semana. As vendas já estão abertas na plataforma Zig Tickets.

Atrações

Neste sábado, 11 de janeiro, a programação mantém a tradição do Festival Universo Spanta em apostar na mistura de gêneros musicais. No Guanabara, às margens da baía, o som vai desde Gloria Groove, com a “Serenata da GG”, passando pelo sertanejo da dupla Jorge e Mateus, até os remixes dançantes do artista Pedro Sampaio. E, no Lapa, tem samba com Jorge Aragão, pagodão baiano com a banda Àttøøxxá e uma roda de funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda. E para reforçar o clima do pré-Carnaval, os cortejos, que fizeram sucesso na edição 2024, estão confirmados com as escolas de samba Portela e Salgueiro trazendo ritmistas, passistas e mestre-sala e porta-bandeira para a passarela do Spanta.

Encerrando o primeiro fim de semana, no domingo, dia 12 de janeiro, os shows reúnem atrações vindas direto do Nordeste: Almério e Martins, dupla revelação da música pernambucana, Zé Ramalho, acompanhado dos filhos Linda e João, e a cantora e multi-instrumentista Lucy Alves. Também sobem ao palco as cantoras Juliana Linhares e Natascha Falcão. E o cortejo traz os tradicionais blocos Boi de Miracema, Rio Maracatu, e Noites do Norte, que vão agitar com os sons dos carnavais do Norte e do Nordeste para a Marina da Glória.

Na segunda, dia 13 de janeiro, o Beco do Spanta segue com a roda de samba comandada por Arlindinho, além de celebrar o pagode dos anos 90 com Délcio Luiz, compositor de mais de 500 músicas como os os clássicos ‘Marrom Bombom’, ‘Gamei’ e ‘Cilada’, acompanhado de sua banda. Completando o set, o cantor e compositor Mauro Diniz, herdeiro da Velha Guarda da Portela, irá presentear o público com canções de sucesso como “Loucuras de uma Paixão”, “Papel de Pão”, entre outros sucessos de sua carreira

Na sexta-feira, dia 17 de janeiro, a festa recomeça e o rap é o ritmo da vez no Universo Spanta 2025. No palco Guanabara, os artistas Filipe Ret e BK’ vão fazer a Marina da Glória tremer com o som campeão das plataformas digitais. No Palco Lapa, se destacam duas potências femininas e nomes da nova geração do movimento: a baiana de Feira de Santana Duquesa e a capixaba Budah. E vindo do outro lado da Baía de Guanabara, de São Gonçalo, o rap romântico de MC Maneirinho completa a noite.

A programação de sábado, 18 de janeiro, aposta mais uma vez na mistura dos ritmos com a cantora Ludmilla, presente em diversas edições do festival, o pagodeiro Belo, que fez um show inesquecível na edição 2024 do Universo Spanta, a cantora sertaneja Simone Mendes que está pela primeira vez no line-up do Spanta e o rapper baiano Baco Exu do Blues. No mesmo dia, o trio Os Garotin, que recebeu três indicações ao Grammy Latino 2024, a música contagiante do baiano Tatau e o cantor e compositor Kevin O Chris sobem ao palco Lapa. E comandando o cortejo, ritmistas, passistas e mestre-sala e porta-bandeira das escolas de samba Mangueira e Beija-flor.

No último domingo, 19 de janeiro, o Festival Universo Spanta 2025 vai realizar uma grande homenagem ao carnaval da Bahia. No Palco Guanabara, uma homenagem aos 40 anos do Axé, com ícones do carnaval baiano: Bell Marques, Ivete Sangalo e Daniela Mercury prometem trazer a festa de Salvador para a Marina da Glória. E, no Palco Lapa, a festa vai comemorar os 75 anos do trio elétrico com Armandinho, Dodô e Osmar, e a participação especial de Carla Visi, Gerônimo Santana e Márcia Short, a banda É o Tchan e a nova geração com a dupla Rafa & Pipo e Matheus VK. E direto do Curuzu em Salvador para a Marina da Glória, o primeiro bloco afro do país, o Ilê Aiyê traz seu canto de resistência e comemora 50 anos de fundação.

Encerrando os trabalhos do Universo Spanta, na segunda, dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião, o Beco do Spanta terá o Grupo Arruda que, em 2025, completa 20 anos de existência de uma história de amor ao samba iniciada em uma barraca em frente à quadra da Estação Primeira de Mangueira. E também recebe o cantor e compositor Moyseis Marques, um dos fiéis representantes do resgate do samba de raiz nos anos 2000 nos bares da Lapa e Santa Teresa, que já foi inclusive autor e intérprete do samba-enredo no Bloco Spanta Neném no carnaval de 2008.

Exposição A TARDE

Para homenagear os marcos da maior festa do verão baiano, o Grupo A TARDE se uniu ao Universo Espantapara realizar a exposição 75 anos do Trio Elétrico – A Nossa Música é Movimento!

A mostra contempla uma curadoria de 28 imagens do acervo centenário de A TARDE, que serão expostas durante o Festival Universo Spanta, a partir de amanhã, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

A intenção é que o projeto seja itinerante e, após a temporada no Rio, percorra outras cidades do País. As imagens que compõem a exposição estão sob a guarda do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) de A TARDE e da Agência A TARDE.

A curadoria foi realizada pela equipe do Cedoc e da Agência, juntamente com representantes do Universo Spanta, marca icônica do Carnaval do Rio de Janeiro, e que celebra a diversidade da música brasileira desde 2002.