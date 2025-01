‘Festival do Parque’ oferece uma infinidade de shows gratuitos

- Foto: Divulgação

O Festival do Parque chega, hoje, à terceira edição com programação gratuita que une música, diversão e encontros. Realizado no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, o evento ocupará os três últimos finais de semana de janeiro, transformando o espaço em um ponto de celebração com shows, feira de artesanato, comidas típicas e atividades voltadas para as crianças.

Este ano, o Festival do Parque ampliou a programação para seis dias, com eventos marcados para hoje, amanhã, 18, 19, 25 e 26 de janeiro.

Nas edições anteriores, o festival aconteceu em apenas quatro dias, mas o sucesso de público incentivou a expansão.

A curadora do evento, Márcia Mamede, diz que o crescimento reflete o impacto positivo do projeto. “Ampliamos para atender ao público e oferecer uma experiência ainda mais completa. O festival é um espaço democrático, que celebra nossa cultura e dá visibilidade a artistas de diferentes estilos”, afirma.

Ainda segundo Márcia, a curadoria foi cuidadosamente pensada para contemplar diferentes estilos musicais e faixas etárias. “Temos forró, pop, axé, pagode, tudo misturado com brincadeiras infantis. A ideia é que as famílias possam se divertir juntas. A programação vai das 9h da manhã até às 17h30, tanto no sábado quanto no domingo”, detalha.

Além dos shows, o festival traz uma programação diversificada que inclui feiras temáticas, como a Feira Vegana, brechós e atividades voltadas para crianças, tornando o evento um espaço para toda a família. Márcia destaca ainda que, pensando no bem-estar do público, a organização disponibilizará fontes de hidratação no gramado e na entrada dos shows, garantindo acesso gratuito e prático à água ao longo de todo o evento.

Diversidade musical

O cantor Vinny Nogueira, de 32 anos, abre os shows do Festival do Parque, marcando a estreia em um evento desse porte e levando o pagodão baiano ao palco. Para a ocasião, ele preparou um show especial, que une músicas autorais, releituras e canções nostálgicas, pensado para agradar a públicos de todas as idades.

“Participar do Festival do Parque é uma realização muito importante para mim. Vai ser um show cheio de verdade, feito com carinho, para que todos possam se divertir e se emocionar”, destaca. O artista contar, ainda, com as participações de John Ferreira, vocalista da banda O Poeta, e Teddy Ferraz, ex-integrante da Play Way, prometendo momentos de interação e celebração no palco.

Também hoje, no gramado, Pedro Pondé faz a estreia no festival em carreira solo, trazendo músicas que marcaram sua trajetória, como o hit viral Simples Assim. “Apresentar-me no festival é algo muito especial. O lugar é incrível, e poder compartilhar essa nova fase da minha vida com tantas pessoas é emocionante. A expectativa para esse show é a melhor possível. O evento tem uma proposta inclusiva e acessível, com entrada gratuita e um ambiente ao ar livre, onde famílias de todas as idades podem se reunir com conforto. É maravilhoso ver um público tão diverso e democrático, especialmente porque muitas vezes essas pessoas não têm a oportunidade de assistir a shows pagos”, reflete Pondé.

Amanhã, a axé-music tomará conta da programação, com Jau, às 10h, e Babado Novo, às 15h, celebrando as quatro décadas do gênero com repertórios que destacam grandes sucessos da música baiana.

O segundo final de semana do festival, nos dias 18 e 19 de janeiro, levará a diversidade musical da Bahia. No sábado, Eric Assmar apresentará seu blues-rock marcante, enquanto Vina Calmon irá misturar arrocha, axé e forró eletrônico em show repleto de emoção.

No domingo (19), o gramado receberá o arrocha de Ruan Santana, enquanto Filhos de Jorge e Tomate comandarão a concha, aquecendo os foliões com sucessos que prometem animar o Carnaval.

Encerrando o festival, no sábado, dia 25, Márcia Freire subirá ao palco com clássicos que marcaram os 40 anos da axémusic. Já no domingo (26), Thiago Aquino encerrará a programação com um show que mescla músicas autorais e regravações, trazendo arrocha e emoção. “Participar do Festival do Parque é uma experiência incrível e uma responsabilidade muito grande. O arrocha tem crescido cada vez mais e conseguir espaço em eventos como esse mostra o quanto o ritmo vem se fortalecendo. É uma honra fazer parte de um evento que celebra a diversidade musical da Bahia e reúne pessoas de todas as idades em um ambiente tão acolhedor", declara Aquino.

Homenagem à axé-music

Em 2025, a axé-music celebra 40 anos, e o festival dedicou parte da programação para homenagear o gênero, parte essencial do cotidiano dos baianos. Márcia Mamede diz que a seleção dos artistas foi pensada para destacar a história e a relevância do axé.

“Quisemos fazer uma homenagem especial. Trouxemos artistas que marcaram o gênero, mas também incluímos outros ritmos, como arrocha, blues e pop, para mostrar a diversidade musical da Bahia. É um festival que celebra nossas raízes culturais e, ao mesmo tempo, abre espaço para novos talentos e estilos que fazem parte do cenário musical baiano. Essa mistura é o que torna o evento tão especial”, destaca.

Pedro Pondé ainda destacou a importância da axé-music como um símbolo da identidade cultural da Bahia, e responsável por influenciar diferentes gerações de artistas, incluindo ele próprio. “Quando a gente fala de axé, estamos falando de cultura afro, que é a raiz da música de Salvador, da Bahia. É a nossa essência. Celebrar esse legado é fundamental, porque essas músicas marcaram e continuam marcando a nossa história. Elas nos conectam às nossas raízes, e essa reverência é essencial para valorizar o que somos”, destaca Pondé.

"Festival do Parque’ / Hoje, amanhã e nos próximos dois fins de semana, a partir das 9h / Shows a partir das 10h e ao longo da tarde / Parque da Cidade / Gratuito / Mais infos e programação: instagram.com/festivaldoparque/

