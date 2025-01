Caso Claudia Leitte: MP-BA convoca audiência pública para este mês

Artista terá 15 dias para se manifestar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A polêmica envolvendo a cantora Claudia Leitte e a mudança na letra da música ‘Caranguejo’ ganhou mais um capítulo. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) publicou nesta quarta-feira, 8, uma portaria na qual consta a convocação de uma audiência pública sobre o caso, que deve acontecer no próximo dia 27, no auditório da sede da instituição, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Segundo a portaria, assinada pela promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz, ao qual o Portal A TARDE teve acesso, o MP-BA instaurou um inquérito civil para apurar eventual responsabilidade de Claudia Leitte por "danos morais causados à honra e à dignidade das religiões de matriz africana".

A artista terá 15 dias para se manifestar a respeito dos fatos noticiados. O MP-BA também fará a oitiva dos compositores da canção ‘Caranguejo’.

Polêmica e denúncia ao MP-BA

O MP-BA recebeu uma denúncia contra Claudia Leitte por postura discriminatória após ela alterar a letra da música, na qual a artista substituiu o termo ‘Yemanjá’ por ‘Yeshua’.

Em um vídeo que viralizou e causou polêmica, a carioca, que é evangélica, trocou o verso “Saudando a rainha Iemanjá” por “Eu canto meu Rei Yeshua”. O termo Yeshua significa “salvar” em hebraico e, em algumas religiões, considera-se a palavra como o nome original de Jesus Cristo.

Cantora teve conduta considerada difamatória, degradante e discriminatória, segundo a denúncia. O Splash teve acesso ao documento formalizado pelo Iyalorixá Jaciara Ribeiro, sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro).

“Considerando todos os aspectos e a argumentação na denúncia, Claudia Leitte pode ser investigada por intolerância religiosa e racismo religioso”, destacou o advogado Ricardo Vieira de Souza, à publicação.