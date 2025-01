Claudia Leitte sobre críticas e acusação de racismo: “Assunto sério"

Claudia Leitte se apresenta no Festival Virada Salvador - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

A cantora Claudia Leitte decidiu se manifestar sobre a acusação de racismo e intolerância religiosa por trocar Iemanjá por Yeshuá em hit de Axé.

Em coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador 2025, neste domingo, 29, a artista desabafou: “Eu acho que esse assunto é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégios, racismo é uma pauta para ser discutida com muita seriedade, não de forma tão superficial”.

“Eu prezo muito pelo respeito, pela solidariedade, pela integridade. A gente não pode negociar esses valores de jeito nenhum, nem colocar isso dessa maneira, jogado ao tribunal da internet. É isso”, disparou.

Claudia Leitte tem sido criticada desde o começo do mês por causa da mudança da letra de ‘Caranguejo’ durante ensaio de verão em Salvador.

A cantora chegou a receber uma indireta do secretário de cultura de Salvador, Pedro Tourinho. Nos comentários de postagem em que ele falou das alterações de letras de Axé, Ivete Sangalo comentou aplaudindo o desabafo.