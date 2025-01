Daniela Mercury e Margareth defendem religiões de matriz africana

Daniela pediu respeito às religiões de matriz africana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Daniela Mercury recebeu vários nomes da história do Axé Music, como da ministra da Cultura, Margareth Menezes, no Pôr do Som, nesta quarta-feira, 1º. Num dos momentos as duas fizeram um discurso sobre respeito às religiões de matriz africana.

As duas não citaram a polêmica em torno de Claudia Leitte, que trocou Iemanjá por Yeshuá na música 'Caranguejo', mas falaram sobre a importância da "história desse povo afro-brasileiro".

"É importante a gente buscar na história desse povo afro-brasileiro, dessa cultura, tantas perseguições, desde o tempo da escravidão. Está na hora da gente pensar melhor e se comportar melhor em relação aos direitos dos povos afro-brasileiros", declarou a ministra.

Margareth, que interpretou seus sucessos com Daniela, acrescentou: "A gente tem que saber como começa essa história. É muito digno que a gente respeite as religiões de matriz africana".

A anfitriã, que está comemorando 25 anos do Pôr do Som, ainda destacou: "O axé é a força que emana de tudo que é vivo. Que a gente aprenda a se amar, porque se o candomblé sofre preconceito é porque o preto sempre sofreu preconceito, isso é uma consequência do racismo. Que a gente afirme toda a importância das religiões de matriz africana".

"Eu não seria quem sou, sem os terreiros de candomblé, sem o povo que mantém sua cultura através da sua religião. Então, eu bato cabeça", completou a baiana.