Filho de Daniela Mercury sobre retorno do Pôr do Som para a Barra: "Especial"

Gabriel Mercury - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Gabriel Mercury fez o show de abertura do projeto Pôr do Som, no Farol da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira, 1º. Antes de subir ao palco, o cantor comemorou a sua participação do evento.

“É uma sensação indescritível. O projeto é muito importante para mim por ter um significado pessoal também. Eu assisti a esse show, todas as edições, acompanhei a preparação de cada ano. Esse ano fazer parte… é muito especial”, disse o artista em coletiva à imprensa.

Gabriel Mercury também comemorou o retorno do projeto ao Farol da Barra, após anos fazendo parte do Festival Virada Salvador, na orla da Boca do Rio.

Voltar ao local de origem tem esse significado especial. Estamos no farol, esse símbolo da nossa cidade, e símbolo do Pôr do Som. Então é mais emocionante ainda Gabriel Mercury

Para esta edição do projeto, que celebra os 40 anos do Axé Music, Daniela Mercury convidou artistas do gênero, como Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Márcia Freire, Banda Mel, Pierre Onassis, Banda Didá, Rachel Reis e outras surpresas.