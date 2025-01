Daniela Mercury recebe nomes do Axé e canta hits no Pôr do Som

Daniela Mercury levou multidão para o Farol da Barra - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O primeiro dia do ano de 2025 foi de celebração ao Axé Music para quem esteve no Farol da Barra. Daniela Mercury retornou com o Pôr do Som ao ponto turístico depois de 11 anos e recebeu grandes nomes do gênero musical.

O aguardado show teve início um pouco antes das 18h. A cantora surpreendeu o publico presente direto de uma passarela que ligou o palco ao Farol. ‘Muito Obrigado Axé’ e ‘O Canto da Cidade’ foram os clássicos interpretados por Mercury, que dividiu a abertura com a Banda Didá.

Para a edição o projeto deste ano, a artista recebeu nomes como Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Márcia Freire, Banda Mel, Pierre Onassis, Rachel Reis e Márcio Victor.

Os artistas convidados festejaram a projeto em Salvador. Pela primeira vez nesse palco, Rachel Reis não escondeu a emoção. “Estou me sentindo assim podre de chique. Daniela é maravilhosa, desde que ela me chamou para fazer uma música com ela não acreditei. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte desse dia tão especial para ela e para todos nós”, falou a cantora, em coletiva de imprensa.

Ao longo do show, a anfitriã e seus convidados lembraram hits que marcaram os 40 anos do Axé Music, como ‘Swing da Cor’, ‘É um Auê’, ‘Doce Obsessão’, ‘Rosa’, ‘Selva Branca’ e ‘Faraó’.

Sobre a volta ao Farol da Barra, Daniela Mercury não escondeu a felicidade e ressaltou: “Durante muitos anos, quando o Pôr do Som era aqui no Farol, tínhamos um público muito maior, muitas vezes, que o Réveillon de Salvador. Agora que a gente voltou para cá vai ter que esticar o Farol, abrir o espaço”.

“Este é um evento que nasceu para a cidade como um presente e se tornou parte do calendário cultural de Salvador e da Bahia. O retorno ao Farol da Barra é muito simbólico”, festejou a baiana.

