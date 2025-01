Daniela Mercury avalia Pôr do Som após impasses e brinca: “Vamos ter que aumentar”

Daniela Mercury celebra Pôr do Som após impasses e brinca: “Vamos ter que aumentar” - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Farol da Barra voltou a receber o Pôr do Som, neste primeiro dia do ano de 2025, e Daniela Mercury não escondeu a felicidade. “Estamos de volta. Que alegria”, declarou a cantora.

Em coletiva de imprensa, a artista comemorou o fato de ter conseguido levar uma multidão para o ponto turístico de Salvador. “A gente se acostumou a começar o ano com o Pôr do Som. As pessoas vêm para cá com o intuito de começar o ano com essa energia e essa conexão com a cidade. As pessoas vêm com o propósito da paz, de celebrar o povo”, disse.

Durante muitos anos, quando o Pôr do Som era aqui no Farol, tínhamos um público muito maior, muitas vezes, que o Réveillon de Salvador. Agora que a gente voltou para cá vai ter que esticar o Farol, abrir o espaço Daniela Mercury

O projeto, idealizado e realizado por Daniela Mercury, voltou ao palco onde tudo começou em 2000. O Pôr do Som é apresentado pela famosa como o primeiro show de Ano Novo de Salvador, mas esteve nos últimos 11 anos sendo feito na orla da Boca do Rio, dentro do Festival Virada Salvador.

Nos últimos meses, um impasse tomou conta da realização do projeto, após mudanças nas datas do Festival Virada, que ocorreu até o dia 31 de dezembro.

Para esse ano, Daniela montou uma passarela que liga o palco ao Farol da Barra. Além disso, ela prestará várias homenagens ao Axé Music.