Fim do Carnaval? Claudia Leitte reflete sobre futuro do axé music - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Durante coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador 2025, no domingo, 29, Claudia Leitte foi questionada sobre os comentários que sugerem o fim do Carnaval de Salvador com a eventual aposentadoria de ícones como Ivete Sangalo, Bell Marques e Durval Lelys. A cantora descartou qualquer previsão pessimista e celebrou o legado de 40 anos do Axé Music.

>>> Claudia Leitte sobre críticas e acusação de racismo: “Assunto sério"

A gente tá escrevendo uma história linda, que merece ser celebrada. É uma história de música, poesia e gente que faz isso pelo outro. O Carnaval é um país perfeito, e a música da Bahia nunca vai morrer. O Axé é um estilo de vida e vai se perpetuar para sempre. Pode anotar: Axé Music vive! Claudia Leitte

>>> Simone revela motivo de não puxar trio no Carnaval de Salvador

Claudia também destacou a capacidade do Axé de se reinventar, incorporando novos estilos. "Tudo que é bom nasce na Bahia. O que vier, como reggaeton, entra na nossa célula rítmica e continua. Somos um caldeirão!", disse.

Fim do Carnaval? Claudia Leitte reflete sobre futuro do axé music | Foto: Luiz Fábio Almeida / Ag. A TARDE

A cantora tem sido criticada desde o começo do mês por causa da mudança da letra de ‘Caranguejo’ durante ensaio de verão em Salvador. Ela chegou a receber uma indireta do secretário de cultura de Salvador, Pedro Tourinho. Nos comentários de postagem em que ele falou das alterações de letras de Axé, Ivete Sangalo comentou aplaudindo o desabafo.