Lula lança programa para jovens ingressarem na carreira de professor

O presidente Lula (PT) lançou o programa Mais Professores, que oferece o pagamento de bolsas de R$ 1.050 por mês, por meio do Pé-de-Meia Licenciaturas. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 14.

A nova política tem o intuito de atrair os jovens para a carreira de professor e beneficiar profissionais já formados. A iniciativa, de acordo com o governo federal, beneficiará 2,3 milhões de professores e 47,3 milhões de estudantes.

Além do pagamento das bolsas, o programa também fará uma poupança para estudantes universitários que escolham curso de licenciatura ou pedagogia ingressantes pelo Sisu, Prouni ou Fies e que tirarem acima de 650 na média do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O recurso disponibilizado será pago durante o período do curso, de acordo com a proposta. O estudante que cursar uma licenciatura de 4 anos pode receber até R$ 48.300 em incentivos.

Desse total, o estudante pode sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Inicialmente, o governo oferecerá 12 mil vagas bolsas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, essas vagas já estarão no Sisu desta sexta-feira.