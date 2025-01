Silva e Filhos de Jorge comandam evento em Salvador

Silva e Filhos de Jorge farão festa em Salvador - Foto: Divulgação

O cantor Silva voltará a fazer show em Salvador no próximo dia 8 de fevereiro. Ele será um dos comandantes da festa De Todos os Sons, a partir das 15h30, na Chácara Baluarte.

O evento ainda terá o show especial da banda Filhos de Jorge. Os ingressos podem ser adquiridos no site da TicketMaker.

"Vamos esquentar o verão de Salvador com o show cheio de balanço da banda Filhos de Jorge, um grande nome da música baiana da atualidade e ainda receber o cantor Silva, que tem uma identificação enorme com a cultura e a música da Bahia. Com certeza vai ser uma festa incrível, cheia de alto astral e sucessos", afirma Aldo Benevides, da AMB Business & Fun, responsável pela produção do evento.