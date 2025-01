‘Koanza’ estreia temporada de verão em Salvador em fevereiro

O espetáculo ‘Koanza: do Senegal ao Curuzu’ é protagonizado pelo ator Sulivã Bispo - Foto: Divulgação

O espetáculo ‘Koanza: do Senegal ao Curuzu’, protagonizado pelo ator Sulivã Bispo, estreia sua temporada de verão em fevereiro de 2025 no Teatro Jorge Amado, na Pituba, em Salvador, e contará com participações especiais. Em 2024, a personagem integrou a programação do Agosto da Igualdade.

“É uma felicidade enorme fazer Koanza, uma temporada de verão e essa temporada é muito especial porque a gente consegue reunir quatro blocos afros em um movimento união, participando de momentos cênicos da peça e no final, a gente tem um show”, disse Sulivã.

O artista completou: “A gente fica muito feliz com isso tudo, por essa junção e também por entender que é importante fazer, de fato, esse elo identitário dos blocos, das percussões, das alas de canto, das alas de dança e mostrar que somos todos um só”.

A produção contará com as participações especiais do Ilê Aiyê, que convida a Banda Didá, e do Cortejo Afro, que convida o Malê Debalê. Sob direção de Thiago Romero e com produção de Renata Hasselman, o espetáculo terá apresentações às sextas-feiras, sábados e domingos, nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de fevereiro, às 19h.

Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 30 no Sympla.