Pela primeira vez, Circo Maximus chega em Lauro de Freitas

Cada apresentação dura em média 1h e 40min - Foto: Divulgação

A segunda unidade do Circo Maximus estreia nesta sexta-feira, 17, pela primeira vez em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O público pode conferir a primeira apresentação às 20h, no Parque Shopping Bahia.

Leia mais:

>> Servidores públicos da Bahia terão programa de moradia? Veja cenário

>> Wagner saúda Sidônio Palmeira na Secom e deseja sucesso

>> Bahia passa a ter quatro ministros no governo Lula com Sidônio

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo de segunda a sexta, a partir das 18h; e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 10h. Para quem não quiser se deslocar, basta acessar o site oficial e garantir o passaporte.



Com muita alegria e diversão, a companhia promete reviver a alegria do circo com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, contorcionistas, equilibristas e um globo da morte. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.

Com origem no Paraná, o Circo Maximus integra um grupo de três grandes circos em turnê pelo Brasil e, hoje, na terceira geração, mantém viva a tradição e a magia circense ao redor do país. A cada espetáculo, uma nova surpresa que traz efeitos visuais de última geração para apresentações ao vivo.

Além disso, o circo Maximus possui uma mega estrutura com duas tendas e uma praça de alimentação montada com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais. Além disso, o público pode contar com estrutura de sanitários masculino e feminino.