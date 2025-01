Wagner saúda Sidônio Palmeira na Secom e deseja sucesso

Sidônio é mais um ministro baiano na Esplanada de Lula - Foto: Rafael Nunes

O senador Jaques Wagner (PT-BA) felicitou o publicitário baiano Sidônio Palmeira, que foi empossado nesta terça-feira, 14, como o novo titular da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal. O petista chamou o novo ministro de “amigo” e ressaltou a importância do trabalho a ser realizado na pasta.

Sidônio foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para substituir o ex-ministro Paulo Pimenta (PT), que saiu após diversas crises na comunicação do governo federal.

“Quero saudar e parabenizar o amigo e publicitário baiano Sidônio Palmeira, que assume a importante missão de liderar a Secom no governo do presidente Lula. Tenho certeza de que sua experiência e compromisso com o Brasil irão contribuir para aproximar ainda mais o trabalho do governo dos sonhos e necessidades do povo brasileiro. Sucesso nessa nova jornada, ministro Sidônio”, publicou Wagner nas redes sociais.

A relação de Sidônio com o senador é antiga. Ele foi o marqueteiro responsável pelas campanhas vitoriosas de Wagner a governador da Bahia em 2006 e 2010. Posteriormente, o publicitário atuou nas candidaturas de Rui Costa ao governo do estado em 2014, de Fernando Haddad à presidência da República em 2018 e de Lula, na disputa pelo seu terceiro mandato em 2022.