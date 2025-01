Bahia passa a ter quatro ministros no governo Lula com Sidônio

Bahia agora passa a contar com quatro ministros no governo Lula - Foto: Fotos: Ricardo Stcukert | PR | Divulgação

O baiano Sidônio Palmeira assumiu, nesta terça-feira, 14, o Ministério da Secretaria de Comunicação Social do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a chegada do publicitário, a Bahia passa a ocupar quatro pastas na Esplanada dos Ministérios.

Além de Sidônio na Secom, o estado comanda a Casa Civil, com o ex-governador Rui Costa (PT), o Ministério da Cultura, com a cantora Margareth Menezes, e a Secretaria-Geral da Presidência da República, com o ex-deputado federal Márcio Macêdo.

Apesar de baiano do município de Esplanada, Macêdo construiu carreira política no estado de Sergipe, onde foi secretário municipal em Aracaju, e secretário estadual, além de deputado federal.

O número de ministros baianos no governo Lula, que tem também o senador Jaques Wagner (PT) como líder no Senado, supera o da gestão Jair Bolsonaro (PL), que contou apenas com João Roma (Republicanos/PL), pernambucano de nascença, no extinto Ministério da Cidadania entre 2021 e 2022.

A Bahia ainda está no comando da Fundação Nacional de Artes, vinculado ao Ministério da Cultura, com Maria Marighella (PT), e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, com Marcus Cavalcanti.

Durante o período de transição entre os governos, outros baianos chegaram a ser cotados para a Esplanada dos Ministérios. Valmir Assunção (Desenvolvimento Agrário), Daniela Mercury (Cultura), Jaques Wagner (Meio Ambiente) e Jorge Solla (Saúde) estavam entre os nomes avaliados e especulados.