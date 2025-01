Jammil realiza show gratuito na ponta de Humaitá no domingo

- Foto: Felipe Oliveira foto

A banda Jammil e Uma Noites se apresenta na Ponta de Humaitá para nova edição do “Vamos Ver o Pôr do Sol” neste domingo, 19, em um evento gratuito e aberto ao público. O show, que começa a partir das 16h, contará com a participação da Banda Mel, Afrodisíaco e Netto Brito.

A banda, liderada por Rafa Barreto, promete um repertório repleto de hits que permanecem como trilha do verão brasileiro. “Milla” (Manno Góes/Tuca Fernandes), “Ê Saudade” (Manno Góes), “Minha Estrela” (Manno Góes), “É Verão” (Manno Góes), “Praieiro” (Manno Góes), “Pra Te Ter Aqui” (Manno Góes), e “Colorir Papel” (Levi Lima) são confirmadas no setlist e se unem às canções mais novas do grupo. “De Novo” — um dueto com o autor da canção, Jhaca, e que o clipe gravado no Humaitá tem 1 milhão de visualizações — também estará no show.

Aposta do Jammil para a temporada e mais uma parceria com novos nomes da música baiana, “No Seu Corre”, gravada com Filhos de Jorge, promete fazer o público cantar e dançar junto. A música de Manno Góes ganhou os arranjos assinados pelo autor junto a Tiago Occilupo. Tocando nas rádios, a canção tem também um clipe lançado no começo do mês — assista aqui. O show contará também com participações especiais. O samba-reggae e axé da Banda Mel e Afrodisíaco — com Pierre Onassis —, além do arrocha de Netto Brito, vão marcar presença no evento tradicional do calendário da cidade.