Durval Lelys pega Ivete de surpresa e se desculpa por atitude

Durval Lelys pediu desculpas a Ivete - Foto: Reprodução | Instagram

Durval Lelys surpreendeu o seu público em show, no último final de semana, ao cantar uma música de Ivete Sangalo antes mesmo do lançamento feito por ela. Após a repercussão, o cantor mandou um recado nas redes sociais.

Leia Mais:

>>> Ivete faz anúncio e Saulo Fernandes surpreende com reação

>>> Substituta de Ivete, Eliana tem salário alto na Globo; saiba valor

>>> Daniela Mercury lança ‘Axé Salvador’ para celebrar 40 anos do gênero

O famoso gravou stories no seu Instagram pedindo desculpas por colocar "O Verão Bateu Em Minha Porta", que será divulgado pela baiana apenas nesta quarta-feira, 15.

"Minha irmã querida, Ivete, tudo o que você faz vira sucesso. Também estou aqui na academia. Eu peguei o seu vídeo no Carnatal, você jogando essa música para cima, e pensei: 'Rapaz, que música massa, é a minha cara. Aliás, é a cara de todo o Brasil, de todo mundo que curte Axé, o Carnaval'. Você está sempre na frente", afirmou Durval.

O cantor, que se apresentou no Pranchão, em Salvador, e completou: "Foi de coração [ter cantado antes do lançamento], juro. Eu nem sabia que você ainda não tinha lançado. Desculpe. Mas já está no meu repertório".