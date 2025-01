Substituta de Ivete, Eliana tem salário alto na Globo; saiba valor

Eliana estreia no The Masked Singer - Foto: Reprodução | Globo

Eliana estreia neste domingo, 12, à frente do The Masked Singer Brasil, que foi comandado por Ivete Sangalo nas últimas quatro temporadas.

Leia Mais:

>>> Mãe de Celso Portiolli morre aos 98 anos: "Grato por tanto tempo'

>>> Rita Batista provoca climão com âncora da Globo ao vivo; veja vídeo

>>> Eliana assume as manhãs da Globo após aposentadoria de Ana Maria Braga

Segundo informações do Observatório da TV, a apresentadora recebe da Globo o valor de R$ 450 mil, bem menos do que recebia do SBT, local onde passou durante 15 anos.

A publicação afirmou, porém, que Eliana chega a ultrapassar o valor de R$ 3 milhões por mês com a porcentagem publicitária.

Além da quinta temporada do The Masked Singer, a famosa comandará o Casa de Verão, que estreará ainda neste mês no GNT. Ela também voltará ao comando do Saia Justa, no segundo semestre, como fez no ano passado.