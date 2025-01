Mãe de Celso Portiolli morre aos 98 anos: "Grato por tanto tempo'

Celso Portiolli e sua mãe Dibe Said Yunes Portiolli - Foto: Reprodução | Instagram

O apresentador do SBT, Celso Portiolli, anunciou nas redes sociais a morte de sua mãe, Dibe Said Yunes Portiolli, aos 98 anos. O famoso fez uma publicação com fotos da matriarca de sua família e agradeceu por ter vivido tanto tempo ao seu lado.

"Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única. Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela", escreveu o apresentador.

Nos comentários, famosos e demais seguidores do famoso apresentador compartilharam mensagens de consolação.

Veja a publicação;