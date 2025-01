Eliana assume as manhãs da Globo após aposentadoria de Ana Maria Braga

Eliana é cotada para substituir Ana Maria - Foto: Reprodução | Instagram

Eliana, atualmente no comando do The Masked Singer Brasil na Globo; no Saia Justa, na GNT; e o Casa de Verão da Eliana, está na mira da platinada para ocupar o lugar de Ana Maria Braga assim que a comunicadora se aposentar da TV.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, a emissora dos Marinho já se planeja para o fim da carreira da loira, que cada vez está mais ausente do Mais Você por problemas de saúde. A intenção é que a ex-SBT fique na programação diária das manhãs.

Seria a chance de Eliana conversar com um novo público, já que faz 20 anos que comanda formatos dominicais. Contudo, sempre que surge algum boato de aposentadoria, Ana Maria, que está com 75 anos, deixa claro que não está nos seus planos.

Inclusive, a estrela vai apresentar mais um formato na casa, o Chef de Alto Nível, reality show gastronômico que será exibido no horário nobre e que já abriu inscrições.