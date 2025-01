Ana Hickmann e outras famosas pagam pensão a ex-maridos; veja lista

Alexandre Correa e Ana Hickmann - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana Hickmann, aos 43 anos, tem gerado repercussão após ser condenada a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil mensais ao ex-marido, Alexandre Correa, de 51 anos. No entanto, ela não é a primeira celebridade a ser obrigada a compensar financeiramente um ex-cônjuge após o fim de um relacionamento.

No Reino Unido, a ex-integrante das Spice Girls, Mel B, foi condenada, em 2017, a pagar US$ 40 mil mensais de pensão ao ex-marido, Stephen Belafonte, após a separação. Já a cantora Christina Aguilera, que se casou com Jordan Bratman em 2005 e teve um filho com ele, firmou um acordo pré-nupcial que previa um pagamento de valor não divulgado para acelerar a separação, que ocorreu em 2010.

Janet Jackson também precisou fazer um grande pagamento após a separação do coreógrafo Rene Elizondo Jr., seu marido por oito anos. Ela desembolsou US$ 10 milhões, o equivalente a cerca de R$ 48,8 milhões.

Outro caso que chamou atenção foi o de Britney Spears, que, após três anos de casamento com Kevin Federline e dois filhos, passou a pagar uma pensão mensal de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 97 mil). Em 2018, Federline pediu na Justiça que esse valor fosse triplicado. Em 2023, após o divórcio de Sam Asghari, com quem ficou casada por pouco mais de um ano, Britney passou a pagar US$ 10 mil mensais pela nova moradia de Asghari.

A atriz Halle Berry também foi obrigada a pagar pensão alimentícia após o fim de seu casamento com Olivier Martinez em 2015. O acordo, finalizado em 2023, estipulou que ela pagasse US$ 8.000 mensais, além de 4,3% de qualquer valor que superasse US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 9,7 milhões) de sua renda. Além disso, a atriz arca com os custos de saúde e educação do filho do casal, assim como todas as suas atividades extracurriculares.

Madonna, por sua vez, ficou casada por oito anos com o cineasta Guy Ritchie e teve dois filhos com ele. O divórcio, que ocorreu em 2008, resultou em um pagamento de US$ 85 milhões (cerca de R$ 415 milhões na cotação atual) ao ex-marido.

Outro exemplo é o de Jennifer Lopez, que, após um breve casamento de apenas oito meses com o dançarino Chris Judd, teve que pagar US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 73,2 milhões) a ele.