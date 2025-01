Rita Batista provoca climão com âncora da Globo ao vivo; veja vídeo

Rita Batista causou com comentário - Foto: Reprodução | Instagram

Rita Batista surpreendeu Marcelo Cosme e o deixou em completa saia-justa ao fazer o jornalista admitir que não assiste Mania de Você, da Globo.

Marcelo ficou sem graça após a jornalista perguntar se ele é "noveleiro". Eriberto Leão e Mariana Santos, de Mania de Você, estavam no estúdio e perceberam o climão no ar.

"Maria Beltrão, como a gente explica pra Rita que eu tô ao vivo na GloboNews de 20h às 22h? Como eu vou assistir novela?", questionou o âncora, que entrou ao vivo para falar dos destaques do Jornal Hoje.

Rita Batista, então, comentou que o colega poderia assistir às novelas no Globoplay. "[Pode assistir] no Globoplay. A gente nem paga, Marcelo Cosme, porque a gente é da firma", brincou a baiana.

"Ai, pois é. Maria Beltrão, me ajuda com a Rita, porque ela quer me expor em rede nacional dizendo que eu não consigo assistir novela", comentou Cosme.

Sem graça, o âncora da GloboNews tratou de mudar de assunto e disse que costumam comparar seu marido a Eriberto Leão.