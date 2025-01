Vitória confirma estreia de Wellington Rato diante do Jacuipense

Wellington Rato durante treino com o Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Para seguir na liderança do Campeonato Baiano de 2025, o Vitória enfrenta o Jacuipense neste domingo, 19, pela 3ª rodada, às 16h. Para a partida, o Leão contará com o a estreia do atacante Wellington Rato, reforço da equipe para a atual temporada.

Um dos principais reforços do Leão da Barra em 2025, Rato assinou contrato válido por três temporadas. O rubro-negro baiano adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao São Paulo por R$ 5 milhões. A primeira parcela de R$ 2,5 será paga ainda em janeiro. Os R$ 2,5 restantes serão divididos em 20 parcelas.

Leia mais:

>>Liverpool vence e dispara na liderança; Arsenal sofre empate em casa

>>Juazeirense e Barcelona empatam sem gols na 3ª rodada do Baianão

>>Tricampeão da Champions, Navas quer jogar no Brasil, diz empresário

"Fala, Nação. Aqui quem fala é Wellington Rato, estou passando para convidar todos vocês para o jogo de amanhã, aqui no Barradão, onde acontecerá a minha estreia", contou o jogador.

O Vitória é o atual líder do Baianão, com quatro pontos somados. Na estreia, empatou com o Barcelona de Ilhéus pelo placar de 0x0. Na última partida, no entanto, desencantou nos gols, goleando o Juazeirense por 4x1.